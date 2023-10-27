США нанесли ответные удары по иранским объектам в Сирии – Пентагон

Соединенные Штаты нанесли ответные удары по двум иранским объектам на востоке Сирии.﻿﻿ Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Украинская правда.

"Сегодня (26 октября – ред.), по указанию президента Байдена, вооруженные силы США нанесли удары в целях самообороны по двум объектам на востоке Сирии, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками" , – заявил он.

Остин отметил, что "эти высокоточные удары в целях самообороны" являются ответом на серию неудачных атак на американские базы в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном групп боевиков, которые начались 17 октября.

Он добавил: "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту и не имеют ни намерения, ни желания участвовать в дальнейших боевых действиях, но эти поддерживаемые Ираном нападения на американские силы являются неприемлемыми и должны прекратиться" .

По словам министра, "Иран хочет скрыть свою руку и отрицать свою роль в этих нападениях на наши силы".

"Мы им этого не позволим. Если нападения иранских марионеток на американские силы будут продолжаться, мы без колебаний примем дальнейшие необходимые меры для защиты наших людей" , – заявил Остин.

Напомним, в четверг военные базы США на Ближнем Востоке атаковали: беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф и ракетный удар произошел на другой базе США в Сирии – Коноко, в Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.

Позже в Министерстве обороны Штатов подтвердили попытку атаки на их военную базу, расположенную в Сирии.