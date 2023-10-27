Курс валют НБУ на 27 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 27 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 26 октября, снизился до отметки 36.51 за 1 доллар.

Евро подешевел на 15 коп до 38.47 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп до 3.89 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 44.12 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 14 коп до 40.64 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 1 коп до 8.61 за 1 польский злотый.