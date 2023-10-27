Курс валют НБУ на 27 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 27 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 26 октября, снизился до отметки 36.51 за 1 доллар.
Евро подешевел на 15 коп до 38.47 за 1 евро.
Рубль подешевел на 2 коп до 3.89 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 44.12 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 14 коп до 40.64 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 1 коп до 8.61 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.508200
|EUR
|Евро
|38.468700
|RUB
|Рубль
|0.389310
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.123800
|CHF
|Швейцарский франк
|40.641400
|PLN
|Польский злотый
|8.607000