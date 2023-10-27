Израиль заявил о новом рейде пехотой и бронетехникой в Газу

Армия обороны Израиля сообщила, что ночью совершила очередной наземный рейд пехоты, бронетехники и инженерных войск на территории Сектора Газа, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что войска 36-й дивизии вошли в сектор Газа, действовали там несколько часов, атакуя объекты ХАМАС и террористов.

ЦАХАЛ добавил, что наземные силы сопровождали беспилотники и боевые вертолеты. Рейд был на территорию возле района Шуджайя на востоке Газы.

Все израильские войска покинули район через несколько часов, о пострадавших не сообщается.

The Times of Israel пишет, что эта операция стала второй ночью подряд, когда силы ЦАХАЛа ненадолго входят в Сектор Газы, перед ожидаемым полномасштабным наземным наступлением.