Россияне атаковали "Шахедами" юг, есть попадание – Гуменюк

Российские захватчики этой ночью устроили очередную воздушную атаку по южных областям Украины, применив ударные дроны. По вражеским целям работала ПВО ВСУ, однако был и "прилет".﻿ Об этом заявила спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Войска РФ направляли дроны-камикадзе двумя волнами - в каждой было по три БПЛА, а под атаку попали Николаевская и Херсонская области.

"То есть, общее количество - шесть (дронов), и пять из них были уничтожены" , - рассказала офицер.

Гуменюк уточнила, что два "Шахеда" были сбиты силами и средствами ПВО в Николаевской области, и еще три - в Херсонской области.

"К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры. Возник пожар, но он не критический, локализован, и спасатели работают" , - сказала Гуменюк о "прилете" в Николаевской области.

Она также рассказала, что в результате происшествия никто не пострадал.

По словам Гуменюк, противник, судя по всему, при нынешней воздушной атаке подыскивал новую тактику.

"Они пристраиваются и пытаются найти способ, который будет для них максимально эффективен" , - отметила она.

Как рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, в ночь на 27 октября за пределами города Вознесенск были зафиксированы удары вражеских "Shahed 131/136".

"В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00. Без пострадавших" , - сообщил он.

Воздушные силы ВСУ сообщили﻿, что "Шахеды" оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарск (РФ). Также ночью оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины.