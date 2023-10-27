ВСУ за сутки уничтожили более 500 оккупантов и 7 артсистем – Генштаб
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили около 560 российских оккупантов, а также уничтожили 4 танка, 11 бронемашин, 7 артиллерийских систем и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 297680 (+560) человек,
- танков – 5145 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 9726 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 7162 (+7) ед,
- РСЗО – 834 (+0) ед,
- средств ПВО – 556 (+0) ед,
- самолетов – 320 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1),
- крылатых ракет – 1538 (+0),
- кораблей / катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9513 (+6) ед,
- специальной техники – 1011 (+1).