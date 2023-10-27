Close button

ВСУ за сутки уничтожили более 500 оккупантов и 7 артсистем – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 500 оккупантов и 7 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили около 560 российских оккупантов, а также уничтожили 4 танка, 11 бронемашин, 7 артиллерийских систем и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 297680 (+560) человек,
  • танков – 5145 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 9726 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 7162 (+7) ед,
  • РСЗО – 834 (+0) ед,
  • средств ПВО – 556 (+0) ед,
  • самолетов – 320 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1),
  • крылатых ракет – 1538 (+0),
  • кораблей / катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9513 (+6) ед,
  • специальной техники – 1011 (+1).

Новости

Популярные темы форума

analytics