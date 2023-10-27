В ООН хотят создать рекомендации по использованию искусственного интеллекта
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сформировал группу экспертов для предоставления рекомендаций по использованию искусственного интеллекта, сообщает Экономическая правда.
"В прошлом году мы стали свидетелями чрезвычайного прогресса в возможностях и использовании искусственного интеллекта благодаря чат-ботам, клонированию голоса, генераторам изображений, видеоприложениям и многому другому. Благодаря одному такому приложению я имел сюрреалистический опыт наблюдать за тем, как произношу речь безупречной китайской, несмотря то, что я не говорю по-китайски, и движения губ точно соответствовали тому, что я говорил. Это лишь один из примеров невероятных возможностей – и потенциальных опасностей – ИИ", – сказал Гутерреш.
Генсек ООН отметил, что искусственный интеллект может способствовать чрезвычайному прогрессу человечества. В частности, ИИ мог бы расширить масштабы работы правительств, гражданского общества и ООН, от прогнозирования и разрешения кризисных ситуаций и до внедрения услуг здравоохранения и образования.
Гутерреш обратился в Консультативный орган, чтобы до конца года подготовить рекомендации по использованию ИИ, определить риски, которые он несет, а также возможности, которые создает эта технология.
Рекомендации Консультативного органа используют для подготовки к Саммиту будущего в сентябре следующего года, а именно для переговоров вокруг предложенного Глобального цифрового договора.
Первое заседание Органа пройдет 27 октября 2023 года.