В Севастополе мог подорваться еще один корабль ЧФ – очевидцы

Еще один российский корабль мог подорваться в Севастополе 26 октября. Речь идет о противоминном корабле проекта 23040Г "Владимир Козицкий", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По словам очевидцев, российский корабль подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты. Перед этим он несколько дней курсировал в этом районе.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что после взрыва из машинного отделения пошел дым. К кораблю подогнали буксир и оттащили его к Стрелковой бухте.

Следует отметить, что корабль 23040Г "Владимир Козицкий" является новейшей разработкой РФ. Его задача - разведка с целью выявления морских мин. Катера такого типа при полном водоизмещении 192,7 т достигают 33 метра в длину и 6,8 метра в ширину. Они оснащены двумя мощными дизельными двигателями, позволяющими развивать скорость до 13 узлов.

Напомним, что вечером 26 октября в сети сообщалось о глухом взрыве с вибрацией. Его слышали жители центра Севастополя и северной стороны.