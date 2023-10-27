16% украинцев в прифронтовых регионах читают российские медиа − опрос

78% жителей прифронтовых регионов на ежедневной основные потребляют новости, из них 6% опрошенных ежедневно читают новости из российских источников.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 7-12 августа среди жителей 10 прифронтовых регионов, сообщает Украинская правда.

"78% респондентов на ежедневной основной потребляют новости. Еще 12% потребляют достаточно регулярно (3-4 раза в неделю). Лишь 10% потребляют новости 1-2 раза в неделю или реже.

Для 97% респондентов достаточно или очень важно следить за новостями о событиях в Украине (в частности, для 67% это очень важно)" , – отмечают социологи.

Абсолютное большинство респондентов прежде всего получают новости из национальных (54% получают ежедневно) и местных (59%) источников. Из международных источников 28% получают на ежедневной основе новости плюс 37% получают еженедельно.

В то же время 16% респондентов сообщили, что на еженедельной или ежедневной основе получают новости из российских источников, в частности 6% ежедневно пользуются российскими источниками. Среди этих респондентов, которые ежедневно/еженедельно пользуются российскими источниками, 44% пользуются и провластными, и оппозиционными источниками, 22% − провластными, 21% − оппозиционными.

Основными мотивами чтения российских источников информации опрошенные назвали сопоставление информации (17%), интерес к подаче информации в России (14%), пророссийские настроения (11%), желание быть информированным о событиях в России из-за важности для Украины (11%), понимание видения событий россиянами (10%).

Больше всего опрошенных интересуют местные новости (25% относят эту тему к одной из трех наиболее интересных для себя) и общеукраинские новости (25%). Далее следуют экономика страны (19%), международные новости (кроме России) − (19%), социальные проблемы (15%), научно-познавательные/образовательные программы (15%) и здоровье (15%).

Относительно новостей, которые опрошенные хотели бы получать больше, то 57% назвали информацию о ходе войны. Далее следуют информация об имеющихся программах господдержки для граждан (39%), о доступных в общине услугах (36%) и планах восстановления (33%).

Социологи говорят, что 65% респондентов предпочитают получать новости в формате видео, причем преимущественно речь идет о видео до 15 минут. Также 53% отдают предпочтение коротким информационным сообщениям. Выбирают изображения 25%, а длинные статьи готовы читать только 6%. Формат подкастов или радио привлекает 7%.

Исследование проходило 7-12 августа. Методом онлайн интервью опросили 1000 взрослых жителей прифронтовых регионов.﻿﻿ При обычных обстоятельствах статистическая погрешность общей выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта и особенностей применяемого метода исследования) не превышала 3,1%.

В то же время социологи говорят, что в условиях войны могут возникать дополнительные систематические отклонения выборки, обусловленные последствиями российской агрессии. Также нужно учитывать особенности использованного метода (онлайн-интервью).

Исследование было поддержано Агентством США по международному развитию (USAID).