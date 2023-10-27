Украинцы больше выступают за парламентские выборы, чем президентские – опрос

39% украинцев считают, что в Украине следует провести парламентские выборы, а 20% – за президентские, при этом подавляющее большинство (62%) заявили, что любые выборы должны проводиться только после войны, сколько бы не пришлось этого ждать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Лига.net.

Украинцам предложили представить, что в их стране нет войны, и задали вопрос: "Как Вы считаете, какие из этих выборов следует провести даже несмотря на военное положение?"

В списке числились президентские, парламентские, местные, ни одни из них.

39% опрошенных заявили, что в Украине следует провести парламентские выборы, в то же время за президентские проголосовали в два раза меньше – 20%.

За проведение местных выборов свой голос отдали 15%, ни за какие из них – 19%.

При этом за парламентские выборы проголосовало большинство из всех возрастных категорий: 43% – люди от 18 до 35 лет, 41% – от 36 до 50 и 34% – от 51 и старше.

Это наибольший показатель, поскольку по сравнению с выборкой по президентским выборам, среди первой категории (18-35 лет) – 17% за смену президента, 16% – среди второй категории и 24% среди третьей.

В то же время, отвечая на вопрос, когда следует проводить выборы, 62% заявили, что только после войны.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) 9-12 сентября 2023 года. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Всего было опрошено около 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает ±2,2 процентных пункта для полной выборки. Коэффициент досягаемости респондентов – 12%.