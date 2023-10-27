Фицо и Орбан не полностью исключают помощь Украине – премьер Болгарии

На встрече лидеров ЕС в Брюсселе в четверг премьеры Венгрии и Словакии не отвергали полностью возможности оказания помощи Украине, но у них были свои предостережения по этому поводу. Об этом заявил в пятницу глава болгарского правительства Николай Денков, прибыв на второй день саммита в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Денкова спросили, каким было обсуждение дальнейшей поддержки Украины со стороны ЕС в контексте того, что венгерский премьер Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо публично выражают свои возражения.

"Они оба не отказывались от возможности предоставления помощи Украине – даже в долгосрочной перспективе. Вопрос в том, какие виды помощи и как они используются, как Европейский Союз может быть уверен в том, что помощь используется эффективно. Вот такой была дискуссия вчера" , – рассказал Денков.

Напомним, Фицо перед отъездом на саммит заявил, что не хочет поддерживать санкции против России без оценки их влияния на отдельные страны ЕС, и что не собирается поддерживать помощь Украине оружием.

Орбан заявил, что не планирует извиняться за свою встречу с президентом России Владимиром Путиным и, наоборот, "гордится" стратегией Венгрии, которую считает "миротворческой".