Поступили сообщения о "заминировании" Львовской и Ивано-Франковской ОВА

Утром поступили сообщения о заминировании зданий областных военных администраций во Львовской и Ивано-Франковской областях, сообщает Украинская правда.

"Около 10:30 в канцелярию Львовской ОВА поступил анонимный звонок о заминировании здания администрации" , – говорится в сообщении.

Всех работников попросили временно покинуть свои рабочие места. На месте работают взрывотехники и другие профильные службы.

В Ивано-Франковске также сообщили о заминировании здания областной военной администрации. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа, заявил руководитель сектора коммуникации полиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив.