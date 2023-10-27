Британская разведка: РФ накапливает высокоточные ракеты для зимних обстрелов

Разведка Великобритании отметила длительную паузу в применении Россией авиации дальнего действия для ракетных ударов по Украине и связывает это с накоплением запаса на зиму. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне от 27 октября, сообщает Европейская правда.

Разведка отмечает, что российские тяжелые бомбардировщики не осуществляли пусков крылатых ракет уже больше месяца, и это одна из самых длинных пауз за время полномасштабной войны. Хотя у армии РФ есть много других средств для нанесения ударов, стратегическая авиация до сих пор была основным способом нанесения высокоточных ударов