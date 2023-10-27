Орбан предупредил ЕС и НАТО о встрече с Путиным – венгерское СМИ

Перед своей последней встречей с президентом России Владимиром Путиным в Китае венгерский премьер Виктор Орбан проинформировал о ней ЕС и НАТО. Об этом стало известно венгерскому изданию HVG от собственных источников, сообщает Европейская правда.

По данным издания, Орбан рассказал о запланированных переговорах в Китае генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе Евросовета Шарлю Мишелю по телефону.

Орбан якобы также сказал, что встреча состоялась не по его инициативе, но избежать ее было невозможно.

Представитель Орбана подтвердил изданию, что "премьер-министр обычно проводит консультации перед любой такой встречей в свете членства Венгрии в НАТО и ЕС".

Однако он не опроверг и не подтвердил информацию о том, что переговоры в Пекине инициировал не Орбан, и что венгерский премьер не имел возможности отказаться.