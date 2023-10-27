Оккупанты заявляют о покушении на экс-нардепа Царева (Обновлено)
В государственного изменника и экс-нардепа Олега Царева, который поддерживает вторжение РФ в Украину, стреляли, из-за чего он в тяжелом состоянии. Об этом заявил коллаборационист Олег Рогов, сообщает Украинская правда.
Рогов написал, что "состояние Олега очень тяжелое. Сейчас он в реанимации". Также он сказал, что в Царева стреляли.
В сети также распространяют видео, якобы возле дома Царева, где на него совершили покушение.
Позже в Telegram-канале Царева опубликовали от имени администратора следующую информацию:
"Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики.
На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет".
Напомним, в мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы.
В марте 2022 года Царев прибыл в Киевскую область вместе с российской армией, а также призвал Юрия и Александра Вилкулов сдать Кривой Рог российским оккупантам.
Царев неоднократно публиковал в Telegram призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.