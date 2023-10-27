Телемарафону доверяют менее 50% жителей прифронтовых регионов – опрос

Информации, поданной в Едином телемарафоне новостей, доверяют 44% жителей прифронтовых районов, его опережают Telegram-каналы, международные медиа и онлайновые СМИ.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в августе, сообщает Украинская правда.

По показателям доверия (независимо от пользования) лидируют телеграмм-каналы (51% скорее или полностью им доверяют при лишь 8%, которые не доверяют), международные СМИ (47% против 8%) и украинские интернет-СМИ (45% против 11%).

ТВ-марафону доверяют 44% против 18%, которые не доверяют.

Также в пятерке источников по доверию – радио, которому доверяют 37%, не доверяют – 9%.

Самые низкие показатели доверия у TikTok, которому доверяют 14%, не доверяют – 31% (это единственный источник из перечня, который имеет отрицательный баланс доверия-недоверия; в то же время среди респондентов до 25 лет 40% ему доверяют).

На открытый вопрос о публичных лицах, которые дают достоверную информацию, 37% называют президента Владимира Зеленского.

На условно втором месте – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный (18%).

Далее следуют блогер Алексей Арестович (10%), волонтер Сергей Притула (9%), руководитель военной разведки Кирилл Буданов (9%). Другие лица назывались реже.

7-12 августа 2023 года КМИС провел опрос жителей 10 прифронтовых регионов по заказу проекта "Трансформация коммуникаций в Украине", который является программой USAID, реализуемой Кимоникс Интернешнл в Украине. Исследование было поддержано американским народом через Агентство США по международному развитию (USAID).

Методом онлайн интервью было проведено 1000 интервью со взрослыми жителями прифронтовых регионов.

В обычных обстоятельствах статистическая погрешность общей выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта и особенностей применяемого метода исследования) не превышала 3,1%. В то же время в условиях войны могут возникать дополнительные систематические отклонения выборки. Также нужно учитывать особенности метода онлайн-интервью.