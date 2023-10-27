Премьер Люксембурга о действиях Орбана: Это средний палец солдатам ВСУ

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель резко раскритиковал главу венгерского правительства Виктора Орбана за его взаимодействие с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Европейская правда.

Об этом Беттель сказал, прибыв на второй день саммита лидеров ЕС в Брюсселе 27 октября.

Беттель, говоря о Викторе Орбане, вспомнил его недавнюю встречу с российским президентом.

"То, что он (Виктор Орбан. – Ред.) сделал с Путиным, – это средний палец для всех солдат, которые ежедневно умирают в Украине и страдают от российского нападения" , – сказал глава правительства Люксембурга.

Беттель отметил, что ЕС не должен стать заложником Виктора Орбана, который выдвигает финансовые требования для одобрения поддержки Украины.

"(Орбан говорит. – Ред.): если вам нужны деньги для Украины – тогда нам также нужны деньги для нас. Мы в этой ситуации не должны быть заложниками господина Орбана. Я убежден, мы должны найти положительные решения. Мы не должны забывать прошлое, и Орбан тоже" , – сказал Беттель.

Он также прокомментировал решение нового словацкого пророссийского правительства остановить военную поддержку Украины. Беттель отметил, что Люксембург никогда не присоединится к альянсу Фицо и Орбана, которые выступают против помощи Украине оружием.