Оккупанты за сутки обстреляли девять регионов – сводки ОВА

Под ударами российских войск за прошедшие сутки оказались девять областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 пятницы, 27 октября, сообщает Укринформ.

Под вражеским огнем находилась, в частности, Черниговская область – зафиксирован один обстрел из станкового гранатомета типа АГС и 20 взрывов. Под удар попала Городнянская община Черниговского района. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Уточнение данных продолжается.

Сумскую область ночью россияне обстреляли из ствольной артиллерии. Удар был нанесен по территории Краснопольской общины – произошли два взрыва. Прошло без последствий.

Вчера в течение дня российская армия четырежды била по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области, повлекшие всего 12 взрывов. Вражеские обстрелы подверглись Белопольской, Краснопольской, Великописаревской и Середино-Будской общинам.

В частности, по Великописаревской общине захватчики ударили из артиллерии, в результате чего прогремели пять взрывов. Из-за вражеских обстрелов погиб парень, 2007 года рождения, повреждения получило частное домовладение.

В Запорожской области за прошедшие сутки российские войска атаковали 19 населенных пунктов, нанеся по ним всего 133 удара. Так, 20 дроновых атак враг совершил по Гуляйполю, Новодаровке, Волшебному Белогорью, Малой Токмачке и Малым Щербакам. Шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня захватчиков потерпели Белогорье и Малая Токмачка.

По территории прифронтовых городов и сел региона зафиксировано также 107 ударов российской артиллерии. Среди них – Новоандреевка, Малиновка, Новоданиловка, Левадное, Полтавка, Роботино, Каменское, Пятихатки, Лобковое, Плавное и Приморское.

В результате вражеских обстрелов в Запорожской области прошло без пострадавших. О разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры поступило шесть сообщений.

В Днепропетровской области с вечера российская армия четырежды атаковала Никопольский район, выпустив из тяжелой артиллерии 20 снарядов. От вражеского огня страдали Покровская и Марганецкая общины. Изуродованный частный дом, автомобиль и линия электропередач. Обследование территории продолжается. Спасатели уточняют последствия ушибов. Среди населения раненых нет.

Удары по Никопольскому району захватчики наносили также вчера. Для этого применялась тяжелая артиллерия и дрон-камикадзе. Так, дважды в течение дня враг целил по самому Никополю, к вечеру ударил по Покровской общине. Вражеским огнем повреждено частное предприятие, изуродованы три жилых дома. Прошло без жертв.

В Харьковской области ночью российская армия нанесла ракетный удар по Изюму. По предварительным данным, захватчики использовали зенитный ракетный комплекс С-300. Вражеским попаданием повреждено здание пожарно-спасательной части, ранены восемь работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, находившиеся на дежурстве. Четверо пострадавших госпитализированы. Предварительно повреждены 13 единиц техники.

Вчера днем российские войска обстреляли Куриловку Купянского района, в результате чего загорелось здание. Также вчера захватчики ударили по Боровой и Богуславке Изюмского района – в обоих населенных пунктах повреждены по одному частному домовладению.

В Луганской области российская армия ежедневно бьет по Невскому и близлежащим селам. Не прекращает открывать огонь враг в направлении Белогоровки. Для ударов по региону россияне используют преимущественно ствольную артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня. За последние сутки захватчики совершили по Луганской области 135 обстрелов, выпустив 552 снаряда.

В Донецкой области за прошедшие сутки российские войска шесть раз атаковали населенные пункты, а именно: Авдеевку, Орловку и Предтечину. Для ударов враг применял авиацию (тип ракет не установлен) и артиллерию. Из-за российских обстрелов в регионе ранен человек, повреждены семь жилых домов.

Николаевскую область ночью захватчики атаковали беспилотниками типа Shahed 131/136. Две вражеские дроны уничтожила противовоздушная оборона. За пределами города Вознесенск произошло попадание, в результате которого вспыхнул пожар. Возгорание локализовано, обошлось без пострадавших.

Херсонскую область в сутки россияне обстреляли 114 раз, выпустив 500 снарядов. В частности, девять раз захватчики ударили по самому Херсону, использовав для этого 33 снаряда. Ночью в небе над Херсонской областью ПВО сбило три вражеских беспилотника типа Shahed 131/136. Минувшее утро российские войска атаковали из артиллерии Кизомис, ранив 66-летнего мужчину.

Авиационный удар захватчики нанесли по Тягинце: после обеда сбросили на населенный пункт четыре управляемых авиабомба, одна из которых попала неподалеку от местного кафе. От полученных ранений на месте погиб 59-летний мужчина.

Также вчера днем россияне ударили по Корабельному району Херсона. В результате атаки вражеского беспилотника пострадал 40-летний правоохранитель. Мужчина получил легкие ранения и был доставлен в медицинское учреждение, где получил необходимую помощь

За сутки в Херсонской области из-за российской агрессии погиб один человек, еще двое ранены.