Украина вернула тела 50 павших военных – штаб

В результате проведенных мероприятий 27 октября Украина вернула тела 50 павших защитников государства. Об этом заявил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 50 погибших (умерших) защитников Украины.

Уверяется, что Вооруженные силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз.