Зеленский: Украина не будет останавливать "морской коридор", несмотря на угрозы от РФ

"Зерновой коридор" в Черном море продолжит функционировать несмотря на все угрозы со стороны России.﻿ Об этом заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что Владимир Зеленский проинформировал Риши Сунака о ситуации в Черном море и о действиях России, которые создают опасность для гражданского судоходства.

По словам Главы государства, несмотря на все угрозы "зерновой коридор" продолжит функционировать.

"Собеседники обсудили дальнейшую работу над внедрением страхования гражданских судов" , - сообщает пресс-служба президента.

Напомним, накануне консалтинговая компания Barva Invest заявила, что 25 октября АМПУ выпустила предупреждение о том, что движение судов коридором будет приостановлено по меньшей мере 26 октября 2023 года.

Также 25 октября Украинская зерновая ассоциация заявила о многочисленных сообщениях участников рынка зерна о том, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загруженные зерном на экспорт, в результате чего аграрии несут "колоссальные потери".

Однако уже к вечеру 26 октября Министерство восстановления Украины опровергло приостановку работы зернового коридора.