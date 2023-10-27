Зеленский провел разговор с Сунаком: рассказал о ситуации в Авдеевке

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Риши Сунаком, они обсудили, в частности, ситуацию на фронте. По словам главы государства, под Авдеевкой российские оккупанты потеряли по меньшей мере бригаду, говорится на сайте Офиса президента, сообщает Лига.net.

"Россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял по меньшей мере бригаду" , – рассказал Зеленский Сунаку.

Президент обсудил с британским премьером и оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской противовоздушной обороны ракетами и средствами для борьбы с дронами, а также ситуацию в Черном море и конфликт на Ближнем Востоке.

Бригада в ВС РФ насчитывает от 2000 до 4000 личного состава, бывает и больше.