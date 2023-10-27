В Украине тестируют отечественный дрон-разминировщик – Минцифры

В Украине тестируют отечественный дрон-разминировщик ST1 с микрокомпьютером, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.﻿﻿ Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Украинская правда.

"ST1 - автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, которые позволяют облетать препятствия на низкой высоте. Также на борту - мощный микрокомпьютер, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.

В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека. Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут из безопасного места управлять дроном и искать мины" , – отметил Федоров.

По словам Федорова, сейчас команда собирает обратную связь, работает над усовершенствованием и готовится к масштабированию производства.