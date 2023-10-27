ПриватБанк пытается отсудить заправки в Коломойского и его окружения

ПриватБанк пытается отсудить 245 АЗС, которыми сейчас пользуются компании, подконтрольные Игорю Коломойскому и его окружению, сообщает Лига.Финансы.

"30 октября юристы ПриватБанка снова будут добиваться в Центральном апелляционном хозяйственном суде отмены запрета банка на изъятие собственных АЗС" , – говорится в сообщении.

Еще до национализации банк в 2016 году получил в собственность 248 АЗС (три из них впоследствии продали) и сразу передал их в лизинг 15 компаниям, связанным с экс-владельцами банка.

В последствии эти АЗС передали 38 компаниям-арендаторам.

Сейчас в собственности ПриватБанка 245 АЗС, но они продолжают находиться в пользовании лизингополучателей, которые не платят банку лизинговые платежи и сдали их в аренду третьим лицам.

Сеть АЗС Группы Приват состоит из более чем 1500 заправок, работающих под 11 брендами. Это самая большая консолидированная сеть страны. В ряде областей они занимают более 40% рынка. Формально управление сетью АЗС Привата осуществляют более 50 юридических лиц, сменяющихся с интервалом в год.

Из-за задолженности банк в марте 2020 года хотел расторгнуть договоры лизинга. Но суд запретил возвращать АЗС банку.

В настоящее время лизингополучатели уже задолжали государственному банку более 10 млрд грн.

"Субарендаторов много, они почти каждый год меняются. Истцов в таких делах, как правило, больше 50, они постоянно создают причины, по которым судебное заседание даже не может состояться" , – говорят в ПриватБанке.

После отмены мер обеспечения иска оппоненты оставляют его без рассмотрения и обращаются в другой суд, добавили адвокаты банка