США объявили о новых санкциях в отношении ХАМАСа

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в пятницу, 27 октября, ввел второй раунд санкций против ключевых должностных лиц и финансовых сетей, связанных с ХАМАСом, за варварские нападения на Израиль и его гражданское население, сообщает Укринформ.

"Сегодняшние действия подчеркивают обязательство Соединенных Штатов ликвидировать сети финансирования ХАМАС путем развертывания наших антитеррористических санкционных органов и сотрудничества с нашими союзниками в мире, чтобы лишить ХАМАС возможности использовать международную финансовую систему.

Мы будем без колебаний принимать меры для дальнейшего ухудшения способности ХАМАС совершать ужасные террористические атаки, неустанно разрушая его финансовую деятельность и потоки финансирования" , - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Отмечается, что санкции введены против лиц, которые играют ключевую роль в управлении компаниями в инвестиционном портфеле ХАМАС в обход санкций, наложенных Министерством финансов США ранее.

Также Минфины США отмечают, что сегодняшние санкции подчеркивают критическую роль, которую играет Иран в предоставлении финансовой, материально-технической и оперативной поддержки ХАМАС.

Всего в санкционный список были добавлены 4 юридических и 8 физических лиц, среди которых несколько должностных лиц иранского Корпуса стражей Исламской революции.