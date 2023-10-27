ДТЭК отремонтировала 19 блоков, весной планировали 28

Крупнейшая частная энергокомпания Украины ДТЭК отчиталась о завершении ремонтной кампании и 100-процентной готовности к зиме, сообщает Лига.Бизнес.

"Нам это удалось! Энергетики ДТЭК завершили 19 из 19 плановых ремонтов энергоблоков в рамках подготовки к отопительному сезону" , – говорится в сообщении.

В конце марта компания заявляла о планах отремонтировать 28 энергоблоков ТЭС в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Тогда сообщалось, что в течение отопительного сезона 2022/2023 РФ 29 раз нанесла удары по теплоэлектростанциям ДТЭК Энерго. Повреждения получили более тысячи единиц различного оборудования на станциях.

В ходе ремонтной кампании планы были пересмотрены и сокращены до 19 энергоблоков.

По состоянию на 1 октября компания возобновила после обстрела восемь энергоблоков, холдинг вложил в ремонт тепловых электростанций 3,9 млрд грн.

В октябре Россия снова начала обстреливать украинские электростанции. Вечером 22 октября под удар попала ТЭС Ахметова. Это был первый подобный случай через два месяца.

С сентября 2022 года энергетические предприятия ДТЭК Энерго уже 35 раз попадали под обстрелы.

ДТЭК – один из крупнейших производителей электроэнергии в Украине. Компания имеет восемь тепловых электростанций, две из которых – Запорожская (Энергодар) и Луганская (Счастье) – расположены на временно оккупированных территориях, а еще одна – Кураховская – в прифронтовом городе Курахово.