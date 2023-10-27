Из портов Одесчины вышли еще четыре судна – The Guardian

Еще четыре судна покинули черноморские порты в Одесской области после трехдневного перерыва. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на независимую консалтинговую компанию STC, которая специализируется на транспортном секторе, 27 октября, возобновилось движение судов по временному Черноморскому коридору, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Речь идет о судах Propus, Iasos, Gloria G и Manassa Queen. Также танкер, балкер Golden Arrow и сухогруз Maranta сейчас направляются в украинские порты.

Как пишет издание, вчера, 26 октября, киевская консалтинговая компания Barva Invest британская охранная фирма Ambrey заявили о том, что Украина приостановила использование коридора из-за возможной угрозы со стороны российских военных самолетов и морских мин. В то же время украинские официальные лица опровергли это.