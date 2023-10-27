Соцсеть X будет конкурировать с YouTube и Linkedin

X (Twitter) планирует развить новые направления в сфере видео и найма персонала, которые будут конкурировать с YouTube и Linkedin. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.net.

Владелец Илон Маск и главный исполнительный директор Линда Яккарино обратились к этим двум сайтам во время общекорпоративной встречи, посвященной годовщине приобретения Twitter. Они также говорили об амбициях создать новостную ленту XWire, которая будет конкурировать с PR Newswire.

Встреча стала первым случаем, когда Маск и Яккарино обратились ко всей компании вместе. Маск и Яккарино заявляют о рекордном количестве пользователей платформы, но некоторые оценки свидетельствуют о снижении активности. Руководители не раскрыли деталей о новых конкурентах, но отметили, что компания позиционируется как растущая.

Маск сконцентрировался на капитальном ремонте продукта, рекламируя премиум-подписку, изменяя значение "верификации" аккаунта и полагаясь на краудсорсинговую систему фактчекинга под названием "Заметки сообщества".

Пока неясно, как будут выглядеть конкуренты YouTube, LinkedIn и PR Newswire, и руководители не предоставили никаких подробностей.