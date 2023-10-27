Медведчук после выдачи России купил новую яхту – СМИ

Семья бывшего нардепа и кума Путина Виктора Медведчука после его обмена в Россию приобрела новую яхту стоимостью 9,6 млн долларов, сообщает Вёрстка.

Речь идёт о скоростной яхте Pershing 9X, которую производитель — итальянская Ferretti Group — называет "истребителем". На борту 28-метрового судна есть четыре каюты с 8 спальными местами. Всего яхта может вместить до 20 гостей.

Как следует из таможенных данных, которые есть в распоряжении редакции, судно под названием Amore Mio совсем новое — его спустили на воду в 2023 году. Российскую таможню оно прошло 26 июля. Яхта подошла к российским водам под флагом Палау, при этом её отправителем значится компания Lavel Fzco из ОАЭ.

Получателем яхты в России указано АО "Ренессанс". Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, бенефициарным владельцем компании была гражданка Украины Оксана Марченко — жена Медведчука.

Фирма оформила "временный ввоз» яхты. Эту процедуру используют, когда нахождение товара на таможенной территории нецелесообразно на постоянной основе. К тому же она частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей.

После полномасштабного вторжения России в Украину Медведчука по подозрению в госизмене задержала СБУ. В сентябре 2022 года он был выдан России в обмен на пленных бойцов "Азова". В настоящее время он живёт в России.