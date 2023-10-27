Минздрав сокращает сроки прохождения военно-врачебной комиссии: что известно
Сроки прохождения военно-врачебной комиссии в Украине сокращают — теперь у военнообязанных есть четыре дня на медосмотр, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Минздрав сокращает сроки прохождения ВЛК согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, которое было введено в действие указом президента Украины.
Изменения предусматривают установление четких сроков проведения исследований и военнообязанных медосмотров, а именно:
- на проведение медосмотра о пригодности к военной службе дается не более 4 рабочих дней;
- на проведение лабораторных исследований – не более 3 рабочих дней;
- на проведение инструментальных исследований – не более 3 рабочих дней.
Главам областных военкоматов и работникам больниц поручили соблюдать установленные сроки. Также они должны организовать маршруты прохождения ВЛК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры за очереди.
Минздрав также сделал шаг к цифровизации ВЛК. Теперь медики могут использовать электронную систему здравоохранения и просматривать имеющиеся записи.
"В то же время продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые в соответствии с заданием СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре этого года", — добавили в Минздраве.