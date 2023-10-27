НАБУ проводило обыски у семьи заместителя председателя ОП Смирнова – СМИ

На прошлой неделе НАБУ провело обыски у водителя, матери и брата заместителя руководителя офиса президента Андрея Смирнова. Следственные действия проводились в рамках дела, зарегистрированного после публикации журналистского расследования зимой этого года. Были изъяты телефоны, компьютеры с очень важной для следствия перепиской. Об этом рассказали источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщает Зеркало недели.

Информацию об активизации расследования НАБУ и обыски подтвердили источники в НАБУ. Речь идет о журналистском расследовании, которое обнаружило, что брат заместителя главы ОПУ Игорь Смирнов приобрел апартаменты в элитной новостройке во Львове, земельный участок в Карпатах, паркоместо в Киеве, а также Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл. Апартаменты, участок и паркоместо, согласно официальным документам, были приобретены со скидкой в несколько раз. А деньги, по словам брата, он взял взаймы.

Но информацию о том, что Банковая и сам Смирнов пытаются сделать все, чтобы передать дело в Государственное бюро расследований или другую подконтрольную властям правоохранительную структуру, собеседник в НАБУ не подтвердил. По его словам, "угроз забрать дело не было, мне об этом неизвестно".

О том, что позиции Андрея Смирнова (он курирует в офисе президента судебную реформу и давно "на ножах" с другим заместителем главы ОПУ по вопросам правоохранительной системы Олегом Татаровым) сильно пошатнулись, можно предположить по еще одному публичному факту.

Несколько дней назад "слуга народа" Николай Тищенко, который, к слову, ничего без команды Банковой публично не делает, открыто начал критиковать Смирнова. В частности, Тищенко заявил, что бывший глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде, экс-депутат Александр Ефремов, уехал в Россию. При этом акцентировав внимание на том, что его, будучи адвокатом, защищал Смирнов.

"Правда, по информации из журналистских источников, эта защита достаточно щедро уплачивалась, ведь ежемесячно сын Ефремова передавал защитнику отца по 20 тыс. долларов. Как только Андрей Смирнов попадает на свой пост, как чудо — суды начинают тормозиться. Не буду судить, связаны ли эти факты. Видимо, совпадение" , – написал Тищенко в Facebook.

"Слуга народа" заявил, что, начиная с 2019 года, суд в отношении пророссийского экс-депутата Ефремова фактически остановился.

"Еще до 2019 года Андрей Смирнов, негласный куратор по всей судебной ветви, дерзко защищал многих поклонников "русского мира". Пока трудно судить действия человека, который спрятался за семью, как говорится, замками ОП. Однако некоторые факты его деятельности заставляют задумываться общество" , – добавил Тищенко.

Ранее в отношении Андрея Смирнова возбуждено уголовное дело. В частности, ОО "Антикоррупционный правозащитный совет" сначала обратилось с заявлением в САП и, не получив ответа, пошло в ВАКС. Но в открытом судебном заседании Высшего антикоррупционного суда 16 марта 2023 года следователем судьей было установлено, что днем ранее, а именно 15 марта 2023 года уполномоченные лица Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора внесли в Единый государственный реестр досудебных расследований и начали досудебное расследование.