Польша направила в Украину специалистов для ремонта танков и САУ

Специалисты из польского оборонного холдинга Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) отправились в Украину для ремонта поврежденной военной техники, сообщает Европейская правда.

Работы часто выполняются у линии фронта, или даже в зоне досягаемости действия российской крупнокалиберной артиллерии.

Для ремонта обычно привлекаются специалисты, имеющие непосредственный опыт эксплуатации техники, которую Польша передает Украине. В частности, они обслуживают САУ Krab, танки Leopard и транспортные средства для перевозки боеприпасов на шасси грузовика Jelcz.

Специалисты отмечают, что польская техника, которая используется на фронте, работает под высокими эксплуатационными нагрузками, которые значительно превышают количество циклов, на которое она была рассчитана.