Лукашенко призвал остановить войну в Украине и к "переговорам о земле и мире"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости остановить боевые действия в Украине и провести переговоры "о земле и мире", сообщает Деловая столица.

Об этом Лукашенко рассказал белорусским журналистам со ссылкой на пропагандистское агентство БелТА.

"Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное — команду дали "стоп". С 00:00 часов стоп, никакие войска не двигаются …. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире" , — сказал он

Лукашенко добавил, что "украинцы будут ставить вопросы по Восточной Украине, Донбассу, Крыму", но "делать это надо за столом переговоров, чтобы никто не воевал и не гибли люди".

"Так, Украина может оказаться в "опасной ситуации", когда у нее будет оружие, "но воевать будет некому" , — заявил он.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, "идеологические" там "практически все погибли или остались калеками", и сейчас с Украины "бегут люди, никто воевать не хочет", в бой отправляют неподготовленных людей.

По словам Лукашенко, "в целом обстановка складывается патовая" .

"Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись. Гибнут люди" , — сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, в четверг, 26 октября, лидер российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский на встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным заявил о готовности стать переговорщиком с Украиной об остановке боевых действий.