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Германия передала Украине новый пакет помощи с ПВО, боеприпасами и БТР

Германия передала Украине новый пакет помощи с ПВО, боеприпасами и БТР
Фото: Рixabay

Правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли, в частности, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и БТР, сообщает Европейская правда.

Обновленные данные представлены на сайте немецкого правительства.

В новом пакете помощи Германия передает Украине:

  • четыре бронетранспортера;
  • систему противовоздушной обороны среднего действия IRIS-T;
  • ракеты для комплексов IRIS-T SLS;
  • радар для TRML-4D;
  • боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;
  • восемь разведывательных беспилотников VECTOR;
  • четыре радара GO12;
  • пять надводных беспилотников;
  • шесть автомобилей пограничной службы;
  • 10 тысяч защитных очков;
  • четыре седельных тягача 8x8 и четыре полуприцепа;
  • 155-мм боеприпасы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о подготовке зимнего пакета военной помощи для Украины, ключевым элементом которого станут средства противовоздушной обороны.

Напомним, на последней встрече формата "Рамштайн" глава Пентагона назвал Германию среди крупнейших доноров Украины – с учетом размера экономики ее вклад больше, чем США.

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