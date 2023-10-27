В Нацбанке показали новую памятную монету номиналом 10 гривен

27 октября Национальный банк ввел в обращение новую памятную серебряную монету "Украинский язык" номиналом 10 гривен и тиражом 5000 экземпляров, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета приурочена ко Дню украинской письменности.

Монета продолжает серию "Духовные сокровища Украины". Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

На аверсе монеты размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем, что символизирует мелодичность украинского языка, в центре буквы - малый Государственный Герб Украины. На зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминает гнездо как символ дома и оберег семьи.

На реверсе монеты – стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита с акцентом на буквах Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди других культур, использующих кириллицу.

Монета продолжает серию "Духовные сокровища Украины". Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Купить серебряную памятную монету "Украинский язык" можно с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. С ноября - у банков-дистрибьюторов: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк.

Также в ноябре планируется введение в обращение памятной монеты "Украинский язык" номиналом 5 гривен из нейзильбера. Ожидаемый тираж - до 75 000 штук.