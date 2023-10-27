ЕС проконсультируется с Украиной по "гарантиям безопасности" - заявление

Саммит Европейского Союза в Брюсселе, который завершился в пятницу, подтвердил намерения объединения работать над "будущими обязательствами по безопасности" для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в итоговом документе﻿ саммита.

Лидеры ЕС, как и на предыдущих встречах, подтвердили намерения "предоставлять мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется".

В плане военной поддержки они подчеркнули необходимость обеспечить ускоренные поставки ракет и боеприпасов, в частности в рамках плана ЕС по поставке миллиона снарядов, а также систем противовоздушной обороны "для защиты населения, критической и энергетической инфраструктуры".

"В долгосрочной перспективе ЕС и государства-члены вместе с партнерами будут способствовать выполнению будущих обязательств по безопасности перед Украиной, которые помогут Украине защитить себя, противостоять попыткам дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем", – говорится в документе.

Главы государств-членов поручили топ-дипломату ЕС "на основе рамок, которые будут одобрены Советом", провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств ЕС в сфере безопасности и доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.

"Военная поддержка и обязательства в сфере безопасности будут предоставляться в полном соответствии с политикой безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", – говорится в выводах саммита.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в июне выражали готовность внести вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной и рассмотреть подходы к такому вкладу.

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель ранее говорил о планах выделения 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира как часть этих "гарантий безопасности".