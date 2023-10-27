CNN: На переговорах по освобождению удерживаемых ХАМАСом заложников есть прогресс
При участии Катара достигнут "значительный прогресс" на переговорах по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС, но все еще остаются вопросы, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили CNN дипломатические источники, знакомые с ходом переговоров.
"Переговоры идут очень хорошо. У нас есть прорыв. Есть вопросы, которые еще остаются, но переговоры продолжаются, и мы не теряем надежды".
Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф находится в Дохе для встречи с руководством Катара, сообщил человек, знакомый с ходом встреч.
Отвечая на вопрос о состоянии переговоров, министр обороны Израиля Йоав Галант сказал:
"Одно должно быть ясно - у нас есть цель, и я доверяю государству Израиль и ЦАХАЛу... и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы вернуть заложников и пропавших без вести".
Между тем, западный чиновник, знакомый с переговорами об освобождении заложников, сообщил CNN, что все еще существует оптимизм относительно возможного освобождения, однако отметил, что Израиль не будет долго тянуть с наземной операцией.
Предыстория:
- Напомним, израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
- 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.
- Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца.