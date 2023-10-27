Южная Корея предупредила Россию о последствиях за сотрудничество с КНДР

Южная Корея предупредила Россию, что ответит, если Москва передаст Пхеньяну ракетные технологии, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин со ссылкой на Yonhap.

Во время парламентской проверки на вопрос депутата, информировала ли Южная Корея Россию о том, что Сеул не будет сидеть сложа руки, а примет ответные меры, если РФ передаст Северной Корее ракетные или оружейные технологии, он ответил утвердительно.

Однако Пак не уточнил, какие действия предпримет Южная Корея.

Заявления главы МИД Южной Кореи прозвучали на следующий день после того, как Южная Корея, США и Япония опубликовали совместное заявление, решительно осуждающее противоречащее резолюциям Совета Безопасности ООН соглашение по оружию между РФ и КНДР.

Пак отказался подтвердить раскрытие США информации о поставках оружия, сославшись на деликатность разведывательных данных, но отметил, что существуют "разные подозрительные обстоятельства".

Как сообщалось, США, Япония и Южная Корея выступили с совместным заявлением по поставке военного оборудования и боеприпасов Северной Кореи для Российской Федерации.