В ЕС подтвердили работу над новым пакетом санкций против РФ с запретом алмазов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Европейский Союз сейчас работает над новым, 12-м, пакетом санкций против России, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы находимся в процессе подготовки 12-го пакета санкций против России. Мы проводим консультации со странами-членами ЕС. Мы рассматриваем, как сократить остальные доходы, которые Россия получает от экспорта алмазов в Европу и ее партнерам", – отметила президент Еврокомиссии.

По ее словам, работа над новым пакетом санкций происходит совместно со странами G7.

Кроме того, ЕС хочет усилить эффективность уже введенных мер против РФ, добавила фон дер Ляйен.

По данным СМИ, страны "Группы семи" объявят о механизме ограничения импорта российских бриллиантов до конца октября, после чего Европейский Союз сразу же финализирует предложение по 12-му пакету санкций против России.

Глава нового правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается голосовать в ЕС "ни за какие санкции" против России без оценки эффекта от санкций для стран Евросоюза.