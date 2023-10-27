Израиль расширяет наземную операцию в Секторе Газа - ЦАХАЛ

Сухопутные войска Израиля сегодня вечером расширят наземную операцию в Секторе Газа, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, сообщает Haaretz и Ynet.

Он сказал, что в последние часы количество атак на Сектор Газа участилось. По его словам, после наступательной активности последних дней сухопутные войска сегодня вечером расширяют наземную деятельность.

"Военно-воздушные силы очень активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность" , - сказал Хагари.

Он уточнил, что Израиль продолжит атаковать город Газа и его окрестности и продолжим призывать жителей города Газа и его окрестностей двигаться на юг.

По Сектору Газа наносят мощные удары

CNN пишет, что на фоне заявления Хагари армия Израиля начала наносить удары по Газе.

Многие жители Газы рассказали журналистам, что авиаудары в пятницу вечером были самыми интенсивными с начала боевых действий.

Наземная операция Израиля

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС приступили к вторжению в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАСа, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ уже нанес удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

Недавно сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отложила свою наземную операцию в Секторе Газа примерно до конца недели - пока США не усилят свою ПВО на Ближнем Востоке.