Покушение на Олега Царева было спецоперацией СБУ - источник

Покушение на коллаборанта экс-нардепа Олега Царёва - спецоперация Службы безопасности Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в спецслужбе

По словам источника УП, Царёв давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления и поэтому является абсолютной законной целью.

"Это не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев" , - отмечает наш собеседник.

Детали спецоперации пока не разглашаются. В то же время подтверждается, что в Царёва попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

По оперативной информации, состояние экс-нардепа критическое.

Что предшествовало: 27 октября появилась информация от российских коллаборационистов, что на бывшего народного депутата Украины (четырех созывов от "Партии регионов") Олега Царёва совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму.

Официального подтверждения этим данным не было.