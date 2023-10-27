Зеленский провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Военный кабинет, где обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях. Купянск, Бахмутское направление, Авдеевка, Марьинка и Мелитопольское направление. Обеспечение нашей обороны и наших наступательных действий, в частности, дальнобойным оружием и ракетами.

Я благодарю всех воинов, которые крепко держат позиции и уничтожают оккупантов. Эта неделя тоже существенно увеличила российские потери. Именно так и нужно".

Кроме того, Зеленский провел совещание по состоянию укрытий в Украине и заявил, что в Украине была проведена полная ревизия хранилищ.