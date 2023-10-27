СМИ: Израильские танки были замечены на северной границе Сектора Газа

Танки армии Израиля были отмечены на северной границе Сектора Газа. Там также слышны звуки вооруженных стычек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Sky News Arabia.

По словам очевидцев, танки были отмечены в районе города Бейт-Ханнун.

Также известно, что ЦАХАЛ нанес удар по центру Сектора Газа и атакует ХАМАС в районах центральной части Газы, районе Зайтун, к востоку от Джабалии, к востоку от Шуджая, Бейт-Лахия на севере Сектора Газа и Дейр-аль-Балах на юге Сектора.

Война в Израиле

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил.