Бывший премьер Британии Борис Джонсон нашел новую работу
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет работать на телеканале GB News как ведущий и обозреватель авторской политической программы, сообщает Деловая столица.
Об этом Джонсон заявил в видеообращении, опубликованном GB News.
"Я рад сообщить, что вскоре присоединюсь к нему и буду высказывать свои откровенные мысли о мировой политике", – сказал он.
Ожидается, что Джонсон начнет работу в следующем году.
Джонсон пообещал выражать "взгляды без прикрас на все – от России, Китая, войны в Украине и того, как мы отвечаем на все эти вызовы, до огромных возможностей, которые ждут нас впереди".
С лета Джонсон пишет еженедельную колонку для издания Daily Mail.
Напомним, в сентябре бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что восхищается Киевом и киевлянами.