Захарова угрожает главе МИД Литвы уголовной ответственностью

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва может привлечь министра иностранных дел Латвии Габриэлюса Ландсбергиса к уголовной ответственности, сообщает Европейская правда.

Заявление Захаровой цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

Представительница российской дипломатии заявила, что на недавней встрече с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским Ландсбергис позволил себе "прямой неприкрытый призыв к насильственной смене власти в России".

Тогда, согласно сообщению на сайте литовского МИД, чиновник призвал к активной оппозиции Владимиру Путину "в самой России, которая не только хотела бы, но и добивалась бы изменений в российской политической системе".

Ландсбергис также упомянул о том, что Россия, управляемая кремлевским режимом, остается угрозой для всего мира, но не говорил ничего, связанного именно с "насильственным свержением" власти в РФ.

"Ландсбергис не впервые позволяет себе озвучивать подобные экстремистские идеи, и за это он уже внесен в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну. В соответствии с российским законодательством, да и международной практикой за такие заявления ему грозит уголовная ответственность, если он не знает", – считает Захарова.

Она не объяснила, как к уголовной ответственности в России удастся привлечь человека, которому въезд в Россию запрещен.

Ландсбергис не впервые жестко высказывается в отношении РФ. В октябре после российского ракетного удара по поселку Гроза на Харьковщине он назвал полномасштабную войну против Украины геноцидальной.