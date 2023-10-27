Науседа не сомневается, что в ЕС договорятся о финансовой поддержке Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа не сомневается, что страны-члены Европейского Союза договорятся о финансовой поддержке Украины, и что она будет предоставлена, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в эфире LRT.

Науседа вспомнил об обсуждении лидерами ЕС создания фонда поддержки Украины в размере 50 млрд евро и отметил, что для Евросоюза поддержка Киева остается приоритетом.

"И несмотря на все вызовы на Ближнем Востоке, мы должны искать не только военную помощь, но и помочь Украине не развалиться экономически, не развалиться как государству, что невозможно без финансовых вливаний", – подчеркнул литовский президент.

По его словам, пока европейские лидеры не пришли к согласию относительно того, откуда должны поступить деньги для создания фонда поддержки Украины.

В то же время Науседа не сомневается, что Украина получит поддержку со стороны европейских стран после завершения дискуссий о том, откуда брать финансирование для этого фонда.

"Дискуссии будут продолжаться, прежде всего относительно источников и структуры самого бюджета, но независимо от того, как закончатся дискуссии, я считаю, что нет никаких сомнений в том, что Украине будет предоставлена финансовая поддержка", – подчеркнул он.

В четверг лидеры Евросоюза впервые обсудили просьбу Еврокомиссии к государствам-членам предоставить дополнительные 66 миллиардов евро в долгосрочный бюджет на 2021-2027 годы. Из них 50 млрд евро хотят выделить для Украины.

Однако новый словацкий премьер Роберт Фицо выступил с предостережением относительно выделения дальнейшей финансовой помощи Киеву из-за коррупции в Украине.

Перед отъездом на саммит ЕС Фицо заявил, что не хочет поддерживать санкции против России без оценки их влияния на отдельные страны Евросоюза, и что не собирается поддерживать помощь Украине оружием.