Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в Секторе Газа

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Это произошло на фоне "расширения" наземной операции израильских военных в Секторе Газа, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают Times of Israel и Al Jazeera.

Генассамблея поддержала резолюцию Иордании, призывающую к гуманитарному перемирию в палестинском анклаве.

В то же время члены ООН отвергли поправку, предложенную Канадой и США, о том, чтобы осудить в резолюции палестинскую группировку ХАМАС, которая контролирует Сектор Газа и совершила нападение на Израиль 7 октября.

Посол Иордании в ООН назвал поправку попыткой "отбелить" израильские "зверства" в Секторе Газа.

Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вечером 27 октября ее наземные силы "расширят" свою активность в Секторе Газа. Израильские военные уже усилили авиаудары в анклаве.

В МИД Иордании заявили, что Израиль начал наземную операцию в палестинском анклаве, который "обернется гуманитарной катастрофой". Сразу несколько израильских изданий написали, что ЦАХАЛ зашла в Сектор Газа.

В Армии обороны Израиля отрицают, что эти действия являются официальным началом военной операции Израиля. Высокопоставленный чиновник США в разговоре с ABC интерпретировал сегодняшние действия Израиля как "ограниченное вторжение".

Местные медиа сообщают, что из-за массированных израильских атак в Секторе Газа парализована система связи и зафиксирован масштабный сбой в работе интернета.

В Израиле, по данным властей, погибли более 1400 человек, среди которых по меньшей мере 21 украинец. В то же время чиновники частично признанной Палестины заявляют о более чем 7000 погибших в результате израильских ударов по Сектору Газа, в том числе там погибли по меньшей мере трое украинцев.