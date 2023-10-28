NYT: Израильские войска и танки вошли на территорию Сектора Газа

Майор ЦАХАЛа заявил, что израильские войска и танки вошли на территорию Сектора Газа, и находятся там со вчерашнего дня, сообщает РБК-Украина.

Об єтом сообщает New York Times.

Военный представитель Нир Динар заявил, что часть израильских войск пересекла границу и ведет боевые действия внутри сектора Газа, но он отказался сообщить, были ли эти действия началом полномасштабной наземной операции, которую Израиль планировал начать в последние недели.

По его словам, в течение двух дней израильские силы и танки совершали небольшие вылазки в Газу.

“Наши войска и танки находятся внутри сектора Газа - они стреляют и они действуют. Но наши войска и танки были и внутри Газы вчера”, - сказал майор Динар.

Второй военный чиновник, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил журналистам ранее в пятницу, что израильские сухопутные войска "расширяют" свою активность в секторе Газа, не предоставив подробностей. Адмирал Хагари также заявил, что военные самолеты наносили удары по подземной “террористической инфраструктуре”.

Позже два американских неназванных источника в Белом доме сообщили, что удары Израиля по Сектору Газа выглядят как начало наземного наступления, но подчеркивают, что масштаб операции еще не ясен.

Наземная операция Израиля против ХАМАСа

Вечером 27 октября представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил об начале наступательной активности на Сектор Газа. ЦАХАЛ начал наносить удары по Газе.

Позже выяснилось, что Израиль решил атаковать Сектор Газа из-за отказа ХАМАСа отпустить всех заложников. Переговоры с боевиками зашли в тупик.

Напомним, ранее стало известно, что ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в Секторе Газа.