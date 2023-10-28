ГВА: Враг ударил по центру Херсона с левого берега, есть разрушения
Ночью 28 октября в Херсоне прогремели взрывы, россияне ударили по городу с левого берега, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
"В Херсоне прогремели несколько взрывов! Враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города.
Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется".
Обновлено: Позже Мрочко уточнил, что в результате обстрела россиян в Корабельном районе возникли пожары.
Есть одна раненая - 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга.