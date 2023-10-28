Ночью над Днепропетровской областью сбили три российских "Искандера"

Ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью 3 из 4 российских ракет "Искандер", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Воздушные силы.

Кроме того, дважды враг бил по Марганецкой громаде Никопольского района из тяжелой артиллерии.

Выпустил по тамошним селам полдесятка снарядов.

"Прошло без погибших и пострадавших", – уточнил Лысак.

Обновлено: В ПС уточнили, что сбитые ракеты - это три из четырех "Искандеров", запущенных из оккупированного Джанкоя в Крыму.Обновлено: В ПС уточнили, что сбитые ракеты - это три из четырех "Искандеров", запущенных из оккупированного Джанкоя в Крыму.

Россияне атаковали Днепропетровскую область в 1 час ночи 28 сентября.