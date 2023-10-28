Киев накрыл сильный ветер: фото и видео последствий непогоды

Погода в Киеве 28 октября резко ухудшилась, город накрыл сильный ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

В столице сегодня шквальный ветер, порывы достигают 25 м/c. Синоптики установили 2 уровня опасности в Киеве.

Местные власти призывают киевлян держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать под ними автомобили. Также жителям столицы советуют плотно закрыть окна, убрать вещи с балконов.

Если упало дерево или сломались ветки - нужно обратиться в "Киевзеленстрой" по номеру 0442724018 или к спасателям на линию 101 или 0444303713. При травмировании следует звонить 103.

Последствия непогоды

В сети публикуются кадры последствий шторма в Киеве и области. Из-за мощного ветра в столице настоящий деревопад.

В Святошинском районе столицы дерево упало на автомобиль. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Фото: в Киеве дерево пало на авто (facebook.com/DSNSKyiv)

На трассе Киев-Обухов дерево частично заблокировало движение по направлению к столице.

Фото: дерево упало на трассу Киев-Обухов (facebook.com/kyivpatrol)

Непогода в Украине

Напомним, сегодня часть северных, западных и восточных областей накрыли дожди. Синоптики предупреждают украинцев о шквалах. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на западе Украины - до 30 м/с.

Непогода обесточила более 130 населенных пунктов во Львовской области. Также около 30 линий электропередач были отключены в Ровенской области.