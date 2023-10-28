В Казахстане произошел взрыв в шахте: 21 погибший, еще десятки под землей

В Казахстане в Карагандинской области произошел взрыв метана в шахте имени Костенко, минимум 21 погибший, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба компании АО "АрселорМиттал Темиртау", которая владеет шахтой, "Медуза".

В компании заявили, что в момент происшествия в шахте находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность.

Погиб 21 человек, в шахте остаются еще 23 горняка.

За данными компании, в лаве произошел взрыв газометана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "прекратить инвестиционное сотрудничество", уже создана правительственная комиссия для расследования взрыва.

Прокуратура страны также начала расследование.